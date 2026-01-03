Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в социальной сети X о решении развернуть на границе с Венесуэлой силы правопорядка. Мера призвана обеспечить готовность к возможному массовому прибытию беженцев.

США атаковали Венесуэлу и вывезли Мадуро из страны

Петро также сообщил, что колумбийское посольство в Венесуэле оперативно реагирует на обращения соотечественников, находящихся на территории соседней страны.

В своём сообщении глава государства призвал венесуэльский народ к гражданскому диалогу и единству.

Ночью 3 января примерно в 02:00 (в 09:00 по Москве) США атаковали Венесуэлу. Изначально авиаударам подверглись военные объекты: база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе, военно-морская база Ла-Гуайра в Варгасе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
ТЕГИ:КолумбияВенесуэла

