«Нет благодарности!»: Немоляева назвала слова Брыльски о жизни в России враньем
Народные артисты РСФСР Светлана Немоляева и Александр Ширвиндт заявили НСН, что не понимают, почему польская актриса так резко высказывается о России.
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в разговоре с НСН назвала слова польской актрисы Барбары Брыльски о нищете в России «враньем». Немоляева была основным кандидатом на роль главной героини в культовом фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!».
Ранее польская актриса, звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила, что россияне якобы страдают из-за властей и живут «в нищете». По ее словам, в России хорошо живут только москвичи и петербуржцы, а в регионах ситуация «катастрофична». Артистка подчеркнула, что ей «страшно выходить из самолета» в отдаленных уголках страны, так как там «нищета» и «невозможно жить».
«Я очень отрицательно отношусь к такому высказыванию. Для нее столько сделала страна, она так популярна, так любима была картина, а у нее даже в стране и людям благодарности нет. Это бессовестно с ее стороны. Я не знаю, почему она так сказала, я даже с ней незнакома. Она снималась в «Иронии судьбы», она не снималась в «Служебном романе» или в «Гараже», у меня с ней жизнь никак не связана», - отметила Немоляева.
Она также рассказала, что бывала во многих российских регионах и видела, что люди там живут достойно, а бедность, так или иначе, существует везде.
«Но чисто по-человечески, по своему ощущению, я считаю, что она поступила очень плохо, что так высказалась. Во-первых, это вранье редкое, во-вторых, не знаю, зачем ей это надо. Я поездила по России, ничего подобного, люди живут вполне прилично и достойно. У меня были гастроли, и на Дальнем Востоке, и много где. Конечно, есть богатые люди и бедные, как в любой стране, но никакой нищеты, я этого никогда нигде не видела. Бывают всякие люди, алкаши, а где их нет?», - высказалась собеседница НСН.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, сыгравший с Барбарой Брыльской в «Иронии судьбы», признался НСН, что давно не общался с коллегой, объяснить ее резкое высказывание он также не смог.
«Понятия не имею, я не знаю, почему она так сказала. Я давно ее не видел, даже не знаю, могла ли Россия ее как-то обидеть», - признался он.
Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила в беседе с НСН, что польская актриса Барбара Брыльска вынуждена говорить плохо о России.
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