«Нет благодарности!»: Немоляева назвала слова Брыльски о жизни в России враньем

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в разговоре с НСН назвала слова польской актрисы Барбары Брыльски о нищете в России «враньем». Немоляева была основным кандидатом на роль главной героини в культовом фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Ранее польская актриса, звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила, что россияне якобы страдают из-за властей и живут «в нищете». По ее словам, в России хорошо живут только москвичи и петербуржцы, а в регионах ситуация «катастрофична». Артистка подчеркнула, что ей «страшно выходить из самолета» в отдаленных уголках страны, так как там «нищета» и «невозможно жить».