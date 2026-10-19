В Турции заявили, что будут закупать дизельное топливо России в рамках сделки Путина с Трампом
Анкара намерена закупать российское дизельное топливо, которое Москва будет поставлять на мировой рынок в рамках соглашения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.
По его словам, договоренность важна для энергетической безопасности страны. «В ходе проведенных нами переговоров мы договорились получать часть этого топлива для Турции», — указал глава ведомства. Другие подробности он не раскрыл.
Ранее стало известно, что первый танкер с нефтью из РФ отгружен на мировой рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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