В Турции заявили, что будут закупать дизельное топливо России в рамках сделки Путина с Трампом

Анкара намерена закупать российское дизельное топливо, которое Москва будет поставлять на мировой рынок в рамках соглашения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

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По его словам, договоренность важна для энергетической безопасности страны. «В ходе проведенных нами переговоров мы договорились получать часть этого топлива для Турции», — указал глава ведомства. Другие подробности он не раскрыл.

Ранее стало известно, что первый танкер с нефтью из РФ отгружен на мировой рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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