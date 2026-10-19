По его словам, достигнут значительный прогресс. При этом Трамп указал, что президент Украины Владимир Зеленский, при всех деньгах, которые ему были переданы со стороны Европы и экс-президента США Джо Байдена, не хочет заканчивать конфликт.

«Зеленский выбирает нефтеперерабатывающие заводы в России в качестве целей для ударов, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе в Соединенных Штатах», - написал глава Белого дома.

Ранее Зеленский заявил, что если США встанут на сторону России, Украина не выстоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

