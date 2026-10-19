Трамп рассказал, почему отложил санкции против Москвы
США ведут переговоры о прекращении конфликта России и Украины и не желают предпринимать действия, которые «по глупости» оттолкнут Москву от переговорного процесса, сообщил в Truth Social американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, достигнут значительный прогресс. При этом Трамп указал, что президент Украины Владимир Зеленский, при всех деньгах, которые ему были переданы со стороны Европы и экс-президента США Джо Байдена, не хочет заканчивать конфликт.
«Зеленский выбирает нефтеперерабатывающие заводы в России в качестве целей для ударов, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе в Соединенных Штатах», - написал глава Белого дома.
Ранее Зеленский заявил, что если США встанут на сторону России, Украина не выстоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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