Глава Минцифры подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов
Минцифры надеется в обозримом будущем вернуться к вопросу выдачи цифровых паспортов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы... Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — приводит слова министра РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, пишет Газета.ру. Такое решение было принято в том числе из-за высокой стоимости цифрового документа и дефицита материалов электронных носителей, отмечает телеканал «360».
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