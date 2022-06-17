Глава Минцифры подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов

Минцифры надеется в обозримом будущем вернуться к вопросу выдачи цифровых паспортов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

СМИ: В России заморозили проект выдачи цифровых паспортов

«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы... Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, пишет Газета.ру. Такое решение было принято в том числе из-за высокой стоимости цифрового документа и дефицита материалов электронных носителей, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ПМЭФЦифровизацияПаспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры