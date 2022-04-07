Фальков: Минобрнауки работает над введением цифровых дипломов
Минобрнауки РФ работает над введением цифровых дипломов, введение таких документов планируется в ближайшее время, сообщил глава министерства Валерий Фальков, передает ТАСС.
По словам Фалькова, это может произойти в ближайший год.
Он также отметил, что цифровые дипломы планируется выдавать не в отдельных вузах, а с соблюдением единых стандартов - по всей стране.
Россияне, которые обучались в высших учебных заведениях в недружественных странах, смогут использовать упрощенный порядок признания иностранного образования, сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что речь идет о гражданах, которые получили иностранные дипломы, но решили вернуться и работать в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- «Геополитическая»: Сергей Шнуров разродился новым клипом
- Россиянам стала доступна новая программа по диагностике заболеваний
- Страны G7 наложили запрет на инвестиции в ключевые сферы экономики РФ
- Следком РФ назвал причину взрывов на складе боеприпасов в Белгороде
- Силуанов назвал «кражей» заблокированные Западом российские резервы
- Мурашко объяснил, почему врачи не смогли спасти жизнь Жириновскому
- Россиянам запретили бежать Бостонский марафон
- Минторг США ввёл экспортные санкции против «Аэрофлота», Azur Air и Utair
- Фальков: Минобрнауки работает над введением цифровых дипломов
- Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru