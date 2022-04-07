Фальков: Минобрнауки работает над введением цифровых дипломов

Минобрнауки РФ работает над введением цифровых дипломов, введение таких документов планируется в ближайшее время, сообщил глава министерства Валерий Фальков, передает ТАСС.

По словам Фалькова, это может произойти в ближайший год.

Он также отметил, что цифровые дипломы планируется выдавать не в отдельных вузах, а с соблюдением единых стандартов - по всей стране.