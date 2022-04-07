Фальков: Минобрнауки работает над введением цифровых дипломов

Минобрнауки РФ работает над введением цифровых дипломов, введение таких документов планируется в ближайшее время, сообщил глава министерства Валерий Фальков, передает ТАСС.

По словам Фалькова, это может произойти в ближайший год.

Он также отметил, что цифровые дипломы планируется выдавать не в отдельных вузах, а с соблюдением единых стандартов - по всей стране.

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Россияне, которые обучались в высших учебных заведениях в недружественных странах, смогут использовать упрощенный порядок признания иностранного образования, сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что речь идет о гражданах, которые получили иностранные дипломы, но решили вернуться и работать в России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыСтудентыМинобрнауки
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