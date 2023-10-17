Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей по «закону о приземлении»

В материалах дела говорится, что протокол в отношении Zoom был составлен Роскомнадзором в сентябре 2023 года. Отмечается, что американская компания осуществляет свою деятельность на территории России, однако не имеет российского филиала или представительства.

Таким образом, Zoom Video Communications нарушила так называемый «закон о приземлении», обязывающий работающие в интернете иностранные организации создать филиала в РФ.

Суд признал американскую компанию виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных российскими законами, и оштрафовал её на сумму в одну десятую от прошлогодней выручки. Размер штрафа составил 115 млн 68 тысяч 103 рубля 20 копеек.

Ранее Роскомнадзор пригрозил запретом на рекламу «неприземлившимся» компаниям в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

