Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей по «закону о приземлении»

Российский суд назначил американской компании Zoom Video Communications штраф в размере 10% от суммы дохода за 2022 год, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор расширил перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению»

В материалах дела говорится, что протокол в отношении Zoom был составлен Роскомнадзором в сентябре 2023 года. Отмечается, что американская компания осуществляет свою деятельность на территории России, однако не имеет российского филиала или представительства.

Таким образом, Zoom Video Communications нарушила так называемый «закон о приземлении», обязывающий работающие в интернете иностранные организации создать филиала в РФ.

Суд признал американскую компанию виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных российскими законами, и оштрафовал её на сумму в одну десятую от прошлогодней выручки. Размер штрафа составил 115 млн 68 тысяч 103 рубля 20 копеек.

Ранее Роскомнадзор пригрозил запретом на рекламу «неприземлившимся» компаниям в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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