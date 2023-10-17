Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей по «закону о приземлении»
Российский суд назначил американской компании Zoom Video Communications штраф в размере 10% от суммы дохода за 2022 год, сообщает ТАСС.
В материалах дела говорится, что протокол в отношении Zoom был составлен Роскомнадзором в сентябре 2023 года. Отмечается, что американская компания осуществляет свою деятельность на территории России, однако не имеет российского филиала или представительства.
Таким образом, Zoom Video Communications нарушила так называемый «закон о приземлении», обязывающий работающие в интернете иностранные организации создать филиала в РФ.
Суд признал американскую компанию виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных российскими законами, и оштрафовал её на сумму в одну десятую от прошлогодней выручки. Размер штрафа составил 115 млн 68 тысяч 103 рубля 20 копеек.
Ранее Роскомнадзор пригрозил запретом на рекламу «неприземлившимся» компаниям в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ Вячеслав Пономарев
- Максима Галкина оштрафуют за непредоставление отчета о деятельности иноагента
- Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка «Руднево»
- Мужчина погиб при падении дерева в Самарской области
- Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей по «закону о приземлении»
- Двенадцатилетний российский музыкант выиграл конкурс пианистов в Нэшвилле
- СМИ: Статью Суркова проверят на предмет соблюдения законодательства России
- Среди заложников ХАМАС установлен один россиянин
- Главам спортивных федераций РФ могут запретить делать ставки у букмекеров
- Chery и Geely стали самыми аварийными китайскими марками в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru