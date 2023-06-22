Роскомнадзор расширил перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению»
Роскомнадзор расширил список иностранных компаний, подпадающих под действие «закона о приземлении». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что в него включили 12 иностранных провайдеров хостинга. Это Hetzner Online GmbH, Network Solutions LLC, DreamHost LLC, Amazon Web Services Inc, DigitalOcean LLC и другие.
В ведомстве напомнили, что иностранные провайдеры хостинга, услугами которых пользуются в том числе на территории России, согласно «закону о приземлении» обязаны открытию на территории РФ филиал или представительство, разместить на своих ресурсах электронную форму обратной связи и открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Ранее Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России, первой выполнив действия, необходимые иностранным компаниям, согласно «закона о приземлении», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комитет Конгресса США принял проект оборонного бюджета
- СМИ: два человека пострадали из-за падения лифта в подмосковном Воскресенске
- Экс-худрука театра «Современник» Рыжакова экстренно госпитализировали с COVID-19
- В Храме Христа Спасителя сократили время для поклонения иконе «Святая Троица»
- Концерт Анны Asti в Турции отменили
- Роскомнадзор расширил перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению»
- Шляпу Майкла Джексона выставили на аукцион
- Песню «Священная война» проиллюстрировали с помощью нейросетей
- Шольц: в Киеве понимают об отсутствии шансов на вступление Украины в НАТО
- Арестован устроивший смертельную стрельбу в Ангарске экс-«вагнеровец». Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru