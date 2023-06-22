Роскомнадзор расширил перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению»

В сообщении говорится, что в него включили 12 иностранных провайдеров хостинга. Это Hetzner Online GmbH, Network Solutions LLC, DreamHost LLC, Amazon Web Services Inc, DigitalOcean LLC и другие.

В ведомстве напомнили, что иностранные провайдеры хостинга, услугами которых пользуются в том числе на территории России, согласно «закону о приземлении» обязаны открытию на территории РФ филиал или представительство, разместить на своих ресурсах электронную форму обратной связи и открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Ранее Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России, первой выполнив действия, необходимые иностранным компаниям, согласно «закона о приземлении», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

