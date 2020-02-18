Несколько китайских студентов МГУ госпитализированы с признаками ОРВИ

В понедельник, 17 февраля, студентку из Китая, которая учится в МГУ, отправили в больницу с подозрением на коронавирус, пишет «Газета.ру».

По обновленным данным китайских властей, более 72,4 тысячи человек заразились новым типом коронавируса COVID-2019 в Китае, число скончавшихся от последствий болезни достигло 1868 человек. Вылечились 12,5 тысячи человек, то есть почти каждый шестой заболевший.

