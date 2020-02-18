Стало известно, когда здоровые пассажиры покинут лайнер Diamond Princess
Пассажам круизного лайнера Diamond Princess, которые не заразились новым коронавирусом, разрешили покидать судно с 19 февраля. Такое заявление сделал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, сообщает ТАСС.
По словам министра, ожидается, что все здоровые пассажиры покунут лайнер до 21 февраля, передает RT.
Ранее стало известно, что коронавирусом заболела гражданка России из числа пассажиров Diamond Princess, стоящего на карантине в японском порту города Иокогама, пишут argumenti.ru. Ее анализы дали положительный результат. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения, - сообщили в понедельник в посольстве России в Японии.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы на двухнедельный карантин. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России. Они будут покидать судно в индивидуальном порядке. На борту Diamond Princess находятся 3,7 тысяч человек. У 355 человек обнаружен коронавирус.
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