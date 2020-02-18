Стало известно, когда здоровые пассажиры покинут лайнер Diamond Princess

Ранее стало известно, что коронавирусом заболела гражданка России из числа пассажиров Diamond Princess, стоящего на карантине в японском порту города Иокогама, пишут argumenti.ru. Ее анализы дали положительный результат. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения, - сообщили в понедельник в посольстве России в Японии.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы на двухнедельный карантин. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России. Они будут покидать судно в индивидуальном порядке. На борту Diamond Princess находятся 3,7 тысяч человек. У 355 человек обнаружен коронавирус.

