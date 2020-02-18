Новости за ночь: Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи

Издание The Global Times сообщило, что среди жертв эпидемии за последние сутки – главврач одной из временных больниц в Ухане, ставшем эпицентром вспышки инфекции. Эта информация, однако, не подтвердилась.

По последней информации из Китая, от коронавируса вылечились 12,5 тысячи человек, то есть почти каждый шестой заболевший.

