Новости за ночь: Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи
Более 72,4 тысячи человек заразились новым типом коронавируса COVID-2019 в Китае, свидетельствуют обновлённые данные властей. Число скончавшихся от последствий болезни достигло 1868 человек, приводит статистику РИА Новости.
Издание The Global Times сообщило, что среди жертв эпидемии за последние сутки – главврач одной из временных больниц в Ухане, ставшем эпицентром вспышки инфекции. Эта информация, однако, не подтвердилась.
По последней информации из Китая, от коронавируса вылечились 12,5 тысячи человек, то есть почти каждый шестой заболевший.
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