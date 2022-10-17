Нервный патриотизм: Уход учителей от иностранных мессенджеров назвали «бзиком»

Накануне Минпросвещения рекомендовало школьным учителям перейти с иностранных мессенджеров, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, внесенной в список террористических и экстремистских организаций), Viber, Skype и Google Drive на государственную систему «Моя школа». Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации в образовательном процессе, считают в ведомстве.

Евгений Ямбург напомнил, что сегодня почти все школьники и учителя пользуются зарубежными мессенджерами.

«Мы используем все: и ребята, и педагоги. Многие вещи мы делаем через электронный дневник, через конференции. Нужно посмотреть, как новое приложение будет работать. Не понимаю, какая секретная информация может быть. Если идет обсуждение войны 1812 года или урока про кислород, какие там могут быть личные данные? Хотя, конечно, сумасшедшие среди родителей есть. Был случай, когда детям нужно получить допуск к ЕГЭ, пройти через сочинение. Для этого они должны были зарегистрироваться на мос.ру. И одна женщина сказала: «Это личная информация!». Так что бывают бзики и страхи на фоне общей нервозной атмосферы», - сказал Ямбург.

Он рассказал, что для учебного процесса крайне удобен Skype. Академик отметил, что российская система образования должна думать, как двигаться вперед, а не запрещать комфортные средства общения.