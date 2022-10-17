Нервный патриотизм: Уход учителей от иностранных мессенджеров назвали «бзиком»
Многие школьники и учителя сегодня пользуются Skype и WhatsApp, они не вредят безопасности личных данных, отметил в эфире НСН заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.
Минпросвещения хочет продемонстрировать свой патриотизм, когда рекомендует учителям перейти на отечественные мессенджеры в образовательном процессе, однако любовь к Родине не состоит в отказе от каких-либо систем общения, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.
Накануне Минпросвещения рекомендовало школьным учителям перейти с иностранных мессенджеров, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, внесенной в список террористических и экстремистских организаций), Viber, Skype и Google Drive на государственную систему «Моя школа». Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации в образовательном процессе, считают в ведомстве.
Евгений Ямбург напомнил, что сегодня почти все школьники и учителя пользуются зарубежными мессенджерами.
«Мы используем все: и ребята, и педагоги. Многие вещи мы делаем через электронный дневник, через конференции. Нужно посмотреть, как новое приложение будет работать. Не понимаю, какая секретная информация может быть. Если идет обсуждение войны 1812 года или урока про кислород, какие там могут быть личные данные? Хотя, конечно, сумасшедшие среди родителей есть. Был случай, когда детям нужно получить допуск к ЕГЭ, пройти через сочинение. Для этого они должны были зарегистрироваться на мос.ру. И одна женщина сказала: «Это личная информация!». Так что бывают бзики и страхи на фоне общей нервозной атмосферы», - сказал Ямбург.
Он рассказал, что для учебного процесса крайне удобен Skype. Академик отметил, что российская система образования должна думать, как двигаться вперед, а не запрещать комфортные средства общения.
«Например, Skype очень удобен. У меня 55 филиалов по всей стране – это специальные школы, где учатся дети, имеющие клинические заболевания. Мы прекрасно связываемся по скайпу, обмениваемся теми методическими ходами, которые нашли, никому это не мешает. Все сегодня хотят как-то проявить свой патриотизм. Но он не в том, чтобы отказываться от каких-то мессенджеров, а в том, чтобы двигаться вперед», - указал Ямбург.
В свою очередь член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН отметил, что он и его коллеги, напротив, вообще не используют WhatsApp для обучения.
«Никакими такими сетями и инструментами не пользуюсь. Коллегам также не приходит в голову использовать WhatsApp для обучения. Для этого существует много других вариантов», - сказал Луховицкий.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что в Министерстве просвещения и науки Хабаровского края и в администрации Курской области подтвердили, что Минпросвещения РФ потребовало ограничить в регионах использование иностранных мессенджеров в рамках учебного процесса. В профильном ведомстве Нижегородской области мотивировали рекомендации тем, что они позволят исключить возможность утечки конфиденциальной информации.
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