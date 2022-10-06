Дуров предупредил об опасности мессенджера WhatsApp
Из-за проблем с безопасностью в мессенджере WhatsАpp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. Об этом сообщил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе», - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении. Также Дуров отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности. Создатель Telegram призвал не пользоваться WhatsApp и подчеркнул, что он уже 13 лет является инструментом слежки.
Ранее сообщалось, что в целях конфиденциальности разработчики WhatsApp хотят запретить пользователям делать скриншоты и вести съемку фото и видео, предназначенных для однократного просмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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