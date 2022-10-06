Дуров предупредил об опасности мессенджера WhatsApp

Из-за проблем с безопасностью в мессенджере WhatsАpp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. Об этом сообщил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

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«Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении. Также Дуров отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности. Создатель Telegram призвал не пользоваться WhatsApp и подчеркнул, что он уже 13 лет является инструментом слежки.

Ранее сообщалось, что в целях конфиденциальности разработчики WhatsApp хотят запретить пользователям делать скриншоты и вести съемку фото и видео, предназначенных для однократного просмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМессенджеры
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