Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям не использовать WhatsApp
Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и других подобных иностранных приложений в образовательном процессе и на рабочих местах. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ведомство предложило заменить зарубежные платформы для обмена сообщениями отечественным «VK Мессенджером».
Министерство просвещения и науки Хабаровского края и администрация Курской области подтвердили, что Минпросвещения потребовало ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках учебного процесса. Ведомство направило регионам соответствующее письмо 26 августа. В правительстве Нижегородской области указали, что рекомендации Минпросвещения позволят исключить утечки конфиденциальной информации, пишет RT.
Участники родительских чатов в некоторых регионах рассказали «Коммерсанту», что и к ним относилась просьба ограничить использование иностранных мессенджеров из-за угроз информбезопасности.
Минпросвещения подтвердило рассылки. Однако в министерстве уточнили, что рекомендации касаются только работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, пишет «Свободная пресса».
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