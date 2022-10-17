Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям не использовать WhatsApp

Ведомство предложило заменить зарубежные платформы для обмена сообщениями отечественным «VK Мессенджером».

Министерство просвещения и науки Хабаровского края и администрация Курской области подтвердили, что Минпросвещения потребовало ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках учебного процесса. Ведомство направило регионам соответствующее письмо 26 августа. В правительстве Нижегородской области указали, что рекомендации Минпросвещения позволят исключить утечки конфиденциальной информации, пишет RT.

Участники родительских чатов в некоторых регионах рассказали «Коммерсанту», что и к ним относилась просьба ограничить использование иностранных мессенджеров из-за угроз информбезопасности.

Минпросвещения подтвердило рассылки. Однако в министерстве уточнили, что рекомендации касаются только работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, пишет «Свободная пресса».

