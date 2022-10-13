Стало известно, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Стало известно, какую опасность несут мессенждеры, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.
По его словам, самая большая угроза может крыться в сообщениях с незнакомых номеров, содержащих gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы. Так хакеры могут «подсадить» в смартфон вредоносную программу. После этого злоумышленники смогут получать важную информацию о владельцах гаджета.
Эксперт отметил, что не стоит также доверять сообщениям с призывами к действию или интригующие фразы.
Для того, чтобы защитить себя от злоумышленников в WhatsАpp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), нужно не принимать звонки с незнакомых номеров и не открывать ссылки от неизвестных людей, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
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