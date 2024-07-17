«Неприятные мысли»: Ростовская АЭС возобновила работу после «ложного» отключения

Жители Краснодара делились информацией о неработающих светофорах, в столице края встало движение автомобилей и общественного транспорта. К вечеру в городе образовались огромные пробки. Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что электричество постепенно возвращается в дома.

В Ростове-на-Дону в зону временного отключения электроэнергии попали Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. К восьми вечера по московскому времени западную часть города начали подключать к сети, позднее электроснабжение было восстановлено и в других частях.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь в беседе с НСН отметил, что в районе также нет электричества.

«Предпринимаем все необходимые действия. Нам не дают электроэнергию, не питают», - сказал Лесь.

Со своей стороны, пресс-служба «Крымэнерго» призывала крымчан экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.

«В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов. Просим всех крымчан экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы», - говорится в сообщении.