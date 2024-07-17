«Неприятные мысли»: Ростовская АЭС возобновила работу после «ложного» отключения
Ростовская АЭС возобновила работу в полной мере, свет возвращается в южные регионы России, жители которых накануне остались без электроэнергии и застряли в пробках.
Ростовская АЭС возобновила работу в полной мере 17 июля около 6 утра по московскому времени. Из-за сбоя днем ранее веерные отключения электроэнергии были введены сразу в нескольких регионах России. В большей степени проблема затронула жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Частично пострадали некоторые населенные пункты в Дагестане, в том числе Дербент.
БЕЗ СВЕТА И ТРАНСПОРТА
Так, с временными отключениями света столкнулись жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Армавира, Элисты, Новороссийска, Таганрога, Севастополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных крымских поселков. Ограничения также вводились в Сочи, сейчас электроснабжение восстановлено. Сбой затронул и часть Запорожской области, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.
Жители Краснодара делились информацией о неработающих светофорах, в столице края встало движение автомобилей и общественного транспорта. К вечеру в городе образовались огромные пробки. Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что электричество постепенно возвращается в дома.
В Ростове-на-Дону в зону временного отключения электроэнергии попали Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. К восьми вечера по московскому времени западную часть города начали подключать к сети, позднее электроснабжение было восстановлено и в других частях.
Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь в беседе с НСН отметил, что в районе также нет электричества.
«Предпринимаем все необходимые действия. Нам не дают электроэнергию, не питают», - сказал Лесь.
Со своей стороны, пресс-служба «Крымэнерго» призывала крымчан экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.
«В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов. Просим всех крымчан экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы», - говорится в сообщении.
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И ЖАРА
На утро 17 июля в официальном Telegram-канале АЭС сообщается, что энергоблок №1 был включен в кратчайшие сроки. Для выявления причин и максимально оперативного включения Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, также был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта.
Частично работа была возобновлена уже в 22:28 16 июля. Ситуация осложнялась тем, что энергоблок №3 находится на плановом ремонте с 22 июня, действовать пришлось оперативно.
Уточняется, что работа первого блока была прекращена автоматически из-за ложного срабатывания системы защиты. Специалисты пояснили, что это штатная ситуация, никаких нарушений в работе не было выявлено, безопасности станции ничего не угрожает.
Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся.
Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС не приведут к серьезным последствиям, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.
«На наших станциях за год происходит 40-45 подобных инцидентов. На Ростовской АЭС работает четыре энергоблока. Ситуация такая, что сейчас очень жаркая погода… В прошлом году на Ленинградской атомной станции было два подряд инцидента, связанные с обрывом лопаток турбогенератора. Тогда ремонты были по полтора месяца. Если что-либо произошло на турбоустановке, переживать о каких-то серьезных последствиях не приходится. Там может быть любая вещь: разблокировка, вибрация, что угодно», - сказал Кузнецов.
Он также посетовал, что на сайте «Росэнергоатома» не было никакой информации о причинах инцидента.
«Это концерн, который владеет всеми 37 энергоблоками в РФ. Никакой информации нет, это наводит людей на неприятные мысли», - добавил собеседник НСН.
Также 16 июля из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электричества остались жители Бурятии. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Алексей Цыденов. Он уточнил, что без света частично остались семь муниципальных образований, город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов. Позднее он объяснил, что остановка энергоблока случилась по причине появления «свища в котле».
«Энергоблок был остановлен, сработала автоматика - аварийные клапаны сброса давления», - написал он.
Ночью резервная схема электропитания была реализована, детали произошедшего устанавливаются дополнительно.
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