Повлияла жара? Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС сочли несерьезными

Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС не приведут к серьезным последствиям, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. Отмечается, что радиационный фон находится в норме. Как уточнили в пресс-службе АЭС, первый энергоблок станции автоматически отключился из-за срабатывания защиты генератора, при этом система автоматики сработала штатно, в соответствии с проектными алгоритмами. Кузнецов назвал проблему несерьезной и связал с жаркой погодой.