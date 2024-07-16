Повлияла жара? Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС сочли несерьезными
На турбоустановке могло произойти все, что угодно – от вибрации до разблокировки, отметил в эфире НСН Владимир Кузнецов.
Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС не приведут к серьезным последствиям, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.
Ранее в «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. Отмечается, что радиационный фон находится в норме. Как уточнили в пресс-службе АЭС, первый энергоблок станции автоматически отключился из-за срабатывания защиты генератора, при этом система автоматики сработала штатно, в соответствии с проектными алгоритмами. Кузнецов назвал проблему несерьезной и связал с жаркой погодой.
«На наших станциях за год происходит 40-45 подобных инцидентов. На Ростовской АЭС работает четыре энергоблока. Ситуация такая, что сейчас очень жаркая погода… В прошлом году на Ленинградской атомной станции было два подряд инцидента, связанные с обрывом лопаток турбогенератора. Тогда ремонты были по полтора месяца. Если что-либо произошло на турбоустановке, переживать о каких-то серьезных последствиях не приходится. Там может быть любая вещь: разблокировка, вибрация, что угодно», - сказал Кузнецов.
Он также посетовал, что на сайте «Росэнергоатома» нет никакой информации о причинах инцидента.
«Раньше на сайте «Росэнергоатома» публиковали информацию для общественности, а сейчас этого раздела вообще нет. Для того, чтобы успокоить жителей близлежащих городов… Это концерн, который владеет всеми 37 энергоблоками в РФ. Никакой информации нет, это наводит людей на неприятные мысли» , - добавил собеседник НСН.
С временными отключениями света столкнулись жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Армавира, Элисты, Новороссийска, Таганрога, Севастополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных крымских поселков. Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь в беседе с НСН отметил, что в районе также нет электричества.
«Предпринимаем все необходимые действия. Нам не дают электроэнергию, не питают», - сказал Лесь.
Со своей стороны, пресс-служба «Крымэнерго» призвала крымчан экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.
«В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов. Просим всех крымчан экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы», - говорится в сообщении.
Ростовская АЭС расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Эта АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики Юга России, обеспечивающим свыше 30% годовой выработки электроэнергии в этом регионе, передает «Радиоточка НСН».
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