График временного отключения электроэнергии ввели в Пятигорске

В городе Пятигорске Ставропольского края и четырех поселках в его округе ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города-курорта Дмитрий Ворошилов.

По его словам, это решение принято по указанию вышестоящей сетевой организации филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края». В связи с этим частично обесточены потребители в Пятигорске, Горячеводском, Свободе, Винсадах и Энергетике.

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Согласно графику, ограничения на подачу электроэнергии будут длиться от 1,5 до 4 часов, после чего электроснабжение будет полностью восстановлено.

Глава города пояснил, что временные отключения связаны с неисправностью генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

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