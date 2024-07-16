В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии

Временное отключение электроэнергии введены в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

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В сообщении говорится, что это связано с «аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики».

«Для восстановления объёма нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории республики», - указали в ведомстве.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в энергосистеме на юге России введены ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщает «Свободная пресса».

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