В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии

В сообщении говорится, что это связано с «аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики».

«Для восстановления объёма нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории республики», - указали в ведомстве.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в энергосистеме на юге России введены ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщает «Свободная пресса».

