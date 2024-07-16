В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии
Временное отключение электроэнергии введены в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.
В сообщении говорится, что это связано с «аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики».
«Для восстановления объёма нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории республики», - указали в ведомстве.
Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в энергосистеме на юге России введены ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии
- СМИ: Киев планирует завершить боевые действия и начать переговоры
- СМИ: Глава Евросовета Мишель отверг мирные предложения Орбана по Украине
- Певица Адель заявила о желании на время уйти из музыки
- ООН проверит данные NYT о расстреле ВСУ российских военнопленных
- В Израиле повестки ультраортодоксам начнут выдавать с 21 июля
- Макрон принял отставку Атталя
- СК: число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 17 человек
- График временного отключения электроэнергии ввели в Пятигорске
- В Москве временно ввели ограничение на скорость электросамокатов до 20 км/час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru