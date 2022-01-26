«Неприоритетный бардак»: Бурматов призвал наказывать чиновников за агрессию бездомных животных

Депутат Владимир Бурматов призвал развивать приюты и поддерживать волонтеров, занимающихся бездомными животными. 


Умерщвление бездомных животных запрещено законом, а вот за их агрессию стоит усилить наказание для чиновников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов заявил, что в правительстве рассматривают вопрос усыпления особо опасных бродячих собак, так как, по его словам, стерилизация и чипирование не помогут решить проблему нападения на людей. Бурматов подчеркнул, что в Госдуме изучат эту инициативу.

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«Но она не должна противоречить действующему законодательству, в котором нет понятия, что такое «опасные собаки». У нас по федеральному закону запрещено умерщвление. В России каждый сенатор является субъектом законодательной инициативы. Сейчас у нас создана рабочая группа, в которую направлено порядка 30 тысяч предложений», - отметил он.

При этом, по его мнению, волонтеры справляются с этим лучше, чем власть.

«В первую очередь, нужно ужесточить ответственность для чиновников, которые занимаются этим вопросом. Причем, чтобы она наступала, не дожидаясь трагедий, а в тот момент, когда не исполнено полномочие. Для них это 151-ое полномочие, они не считают это для себя приоритетом и важным. Поэтому и бардак. А речь идет о жизни и здоровье наших людей. Надо строить приюты, заниматься региональными программами стерилизации, давать гранты волонтерам, которые фактически сегодня выполняют функции эффективнее органов власти», - заключил Бурматов.

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Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что власти не хотят решать проблемы, пока не прольется кровь, превратив закон о стерилизации бездомных собак в «золотое дно».

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ТЕГИ:ПроисшествиеНападениеСобакиЗаконопроектГосдума
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