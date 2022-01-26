«Неприоритетный бардак»: Бурматов призвал наказывать чиновников за агрессию бездомных животных

«Но она не должна противоречить действующему законодательству, в котором нет понятия, что такое «опасные собаки». У нас по федеральному закону запрещено умерщвление. В России каждый сенатор является субъектом законодательной инициативы. Сейчас у нас создана рабочая группа, в которую направлено порядка 30 тысяч предложений», - отметил он.

При этом, по его мнению, волонтеры справляются с этим лучше, чем власть.

«В первую очередь, нужно ужесточить ответственность для чиновников, которые занимаются этим вопросом. Причем, чтобы она наступала, не дожидаясь трагедий, а в тот момент, когда не исполнено полномочие. Для них это 151-ое полномочие, они не считают это для себя приоритетом и важным. Поэтому и бардак. А речь идет о жизни и здоровье наших людей. Надо строить приюты, заниматься региональными программами стерилизации, давать гранты волонтерам, которые фактически сегодня выполняют функции эффективнее органов власти», - заключил Бурматов.