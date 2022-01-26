В Совфеде предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород
Законодатели работают над поправками, которые предусматривают усыпление бродячих собак особо опасных пород при необходимости, заявил сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов, передает РИА Новости.
Он напомнил трагический случай в регионе гибели ребенка от нападения собак.
По словам Михайлова, чипирование и стерилизация не могут решить проблему.
Сенатор призвал внести изменения в законодательство, которые позволят на местах в регионах принимать меры по отлову и усыплению бродячих собак.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России. После случаев с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Как считает спикер, случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, выявил существующую проблему.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Штамм «омикрон» выявили уже в 72 регионах России
- Врачи рассказали о причинах ранней седины
- Папа Римский призвал помолиться за мир на Украине
- В Совфеде предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород
- СМИ: Власти Италии предлагали отменить встречу Путина с бизнесом
- Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open и может сыграть с Медведевым
- В Японии обнаружили способность «омикрона» сохраняться на коже дольше 21 часа
- Число госпитализированных с COVID-19 в России за сутки снизилось до 12 226
- В ДНР призвали страны блокировать получение Украиной наступательного вооружения
- Захарова ответила на заявления США об агрессии России на границах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru