В Совфеде предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород

Законодатели работают над поправками, которые предусматривают усыпление бродячих собак особо опасных пород при необходимости, заявил сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов, передает РИА Новости.

Он напомнил трагический случай в регионе гибели ребенка от нападения собак.

По словам Михайлова, чипирование и стерилизация не могут решить проблему.

Бастрыкин дал поручение передать в ГСУ СК дело о гибели школьницы от нападения собак

Сенатор призвал внести изменения в законодательство, которые позволят на местах в регионах принимать меры по отлову и усыплению бродячих собак.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России. После случаев с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Как считает спикер, случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, выявил существующую проблему.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Совет ФедерацииБездомные ЖивотныеСобаки
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