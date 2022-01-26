В Совфеде предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород

Сенатор призвал внести изменения в законодательство, которые позволят на местах в регионах принимать меры по отлову и усыплению бродячих собак.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России. После случаев с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Как считает спикер, случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, выявил существующую проблему.

