Иммунолог: тяжесть постковидного синдрома связана с иммунитетом человека

Тяжесть последствий после перенесенного СOVID-19 во второй и последующие разы будет зависеть от силы приобретенного иммунитета, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

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По его словам, если у человека остался сильный иммунитет после перенесенного в первый раз заболевания, повторное воздействие будет во многом ослаблено.

Между тем, сама сила иммунитета к коронавирусу зависит от того, сколько времени прошло после болезни. Также влияние оказывает и штамм вируса.

Как заявил врач-инфекционист Николай Малышев, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться в начале сентября. Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце августа.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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