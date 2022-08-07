Иммунолог: тяжесть постковидного синдрома связана с иммунитетом человека

По его словам, если у человека остался сильный иммунитет после перенесенного в первый раз заболевания, повторное воздействие будет во многом ослаблено.

Между тем, сама сила иммунитета к коронавирусу зависит от того, сколько времени прошло после болезни. Также влияние оказывает и штамм вируса.

Как заявил врач-инфекционист Николай Малышев, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться в начале сентября. Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце августа.

