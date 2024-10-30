«Нужен диалог»: Инициаторов запрета богослужения в многоэтажках уличили в хайпе
Молельные комнаты в многоквартирных домах в России не является острой проблемой, для решения которой стоило бы вносить изменения в федеральный закон, заявил НСН Константин Крохин.
Завуалированные формулировки депутатов не помогут решить проблему стихийных молельных комнат в жилых дома, сообщил в беседе с НСН председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете проведения богослужений и религиозных молебнов в многоквартирных домах. Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Крохин допустил, что на данный момент проблема стоит не так остро, чтобы вносить изменения в федеральный закон.
«Мне кажется, открытый честный диалог на эту тему правильнее непонятных формулировок. Во всех этих вопросах главнейшую роль должны играть жители конкретного дома. Они должны влиять на решение, как используются нежилые помещения. Если мы говорим о том, нужен ли такой закон, мне кажется, это излишняя мера, выглядит как хайповая такая новость. Все знают о проблеме молельных домов, поскольку они создают определенные неудобства в некоторых населенных пунктах. Однако запрещать во всех многоквартирных домах что-то – это как запрещать все нарушения. Все за все хорошее против всего плохого», - сказал он.
По словам Крохина, депутатам стоило бы подумать о запрете создания мини-гостиниц при жилых домах.
«К сожалению, нынешнее законодательство позволяет создание хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов. По практике московского региона, в таких мини-гостиницах проживают сотни, а иногда и по тысяче мигрантов из республик Центральной Азии. Граждан, исповедующий ислам, среди приезжих – большинство. Возможно, им не хватает официальных мест для проведения молитв на территории России, и они проводят их в многоквартирных домах. Мы точно знаем, что это происходит в частном секторе. Возможно, депутаты завуалировано имели в виду это», - подытожил Крохин.
Ранее заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что с 1991 года число мечетей за последние три десятилетия в России выросло почти в 60 раз. К 2023 году в стране работало более семи тысяч мечетей, напоминает «Радиоточка НСН».
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