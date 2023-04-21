Жители Новосибирска пожаловались на перекрывших двор верующих мусульман

Новосибирцы пожаловались на перекрытый двор из-за молящихся последователей ислама в районе соборной мечети на улице Красина. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

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Сообщается, что возле мечети собрались тысячи мусульман, от 900 до 1000 из которых вышли за ограду из-за нехватки места и очутились во дворах. Молящиеся помешали местным жителям уехать на работу.

Сообщается, что в прилегающих дворах были заранее расклеены объявления о возможных «неудобствах» с 5:00 до 8:00 21 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПроисшествияПраздникМусульманеНовосибирск

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