Кадыров: В Чечне построят 12 мечетей
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что на территории республики дали старт строительству новых мечетей.
По его словам, в Грозном построят две мечети, одна из которых, рассчитанная на посещение до пяти тысяч человек, названа в честь выдающегося религиозного деятеля Дауда-Хаджи Хаджимусаева.
«Вторая, на 3000 верующих, будет возведена по улице Фасадная и названа в честь моего дорогого старшего брата Зелимхана Кадырова», - написал глава республики.
Он добавил, что ещё 10 мечетей возведут в различных районах республики, все расходы взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «искупить вину» в университете спецназа в Гудермесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru