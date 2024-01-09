Кадыров: В Чечне построят 12 мечетей

По его словам, в Грозном построят две мечети, одна из которых, рассчитанная на посещение до пяти тысяч человек, названа в честь выдающегося религиозного деятеля Дауда-Хаджи Хаджимусаева.

«Вторая, на 3000 верующих, будет возведена по улице Фасадная и названа в честь моего дорогого старшего брата Зелимхана Кадырова», - написал глава республики.

Он добавил, что ещё 10 мечетей возведут в различных районах республики, все расходы взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «искупить вину» в университете спецназа в Гудермесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

