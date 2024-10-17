СМИ: В Москве госпитализировали солиста «Отпетых мошенников»
17 октября 202410:21
Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов госпитализирован в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артисту стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. Богомазов жаловался на слабость и артериальное давление, 49-летнего музыканта проверили на гипертонию.
«Во время обследования у Богомазова обнаружили еще и артрит и подагру», — пишет Mash.
Ранее актера, народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с сердечным приступом, медикам удалось стабилизировать его состояние, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru