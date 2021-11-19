Вильфанд пообещал Москве тусклые и скользкие выходные

«Осадки будут весьма интенсивными. По данным Гидрометцентра, за сутки они составят около 15 миллиметров. Это много для холодного времени года. Преимущественно осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон будет около нуля. В связи с этим слой снега, несмотря на плотность и интенсивность, к утру составит от пяти до шести сантиметров. Но когда температура днем будет повышаться до положительных значений: до трех градусов – он будет подтаивать. Поэтому в целом, высота снега в конце дня будет небольшая – ниже пяти сантиметров. Она будет оседать и составит примерно два-три сантиметра», - рассказал Вильфанд.

К тусклой погоде с осадками добавит дискомфорта сильный ветер

«Он будет плотным: 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. Ощущение будет совершенно некомфортное: температура около нулевой отметки – очень сложная температура, которую часто сравнивают субфебрильная температурой для человека (это около 37 градусов), потому что когда осадки падают, они то подмерзают, то подтаивают. Будет наблюдаться гололедица. В связи с этим возникнет опасная ситуация на дорогах. Также опасно будет находиться возле больших панелей или под баннерами», - заметил синоптик.

При этом, по его словам, из-за совокупности всех факторов в субботу в Москве будет создаваться впечатление, что температура в городе - примерно -7…-8 градусов.

«Кроме того будет происходить налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. К воскресенью же интенсивность осадков уменьшится. Температура ночью будет около 0 градусов, днем от +1 до+3, как и в субботу. В области – даже до +4. Будет также наблюдаться гололед», - отметил Вильфанд.