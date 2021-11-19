Вильфанд пообещал Москве тусклые и скользкие выходные
А на следующей неделе подморозит до минус 10 градусов, говорят в Гидрометцентре.
На Москву надвигается циклон «Ульрих», который принесет с собой плотные облака, обильные осадки и резкие перепады атмосферного давления. В столице будет скользко, дискомфорта добавит сильный ветер, предупредил беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Это связано с тем, что со Скандинавии, а потом через северо-западный федеральный округ перемещается хорошо выраженный глубокий циклон, который будет расположен над московским регионом. Будет наблюдаться интенсивное конвективное движение, перенос воздушных масс от поверхности земли в более высокие слои. Внизу воздух еще влажный, поэтому будет происходить конденсация и мощное облакообразование», - рассказал он.
Вильфанд отметил, что в грядущие выходные над столичным регионом будут наблюдаться очень плотные облака.
«Их верхняя граница будет находиться на высоте восемь-девять километров, а нижняя – на высоте примерно 300 километров. В связи с этим освещенность будет очень плохой. Световой день и так сейчас короткий, а за счет того, что солнечные лучи с трудом смогут пробиваться через плотные облака, которые формируются в центре циклона, день будет тусклым. Может наблюдаться только рассеянная радиация, и то не очень в большом количестве», - рассказал синоптик.
При этом, по его словам, в городе установится небольшой снежный покров.
«Осадки будут весьма интенсивными. По данным Гидрометцентра, за сутки они составят около 15 миллиметров. Это много для холодного времени года. Преимущественно осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон будет около нуля. В связи с этим слой снега, несмотря на плотность и интенсивность, к утру составит от пяти до шести сантиметров. Но когда температура днем будет повышаться до положительных значений: до трех градусов – он будет подтаивать. Поэтому в целом, высота снега в конце дня будет небольшая – ниже пяти сантиметров. Она будет оседать и составит примерно два-три сантиметра», - рассказал Вильфанд.
К тусклой погоде с осадками добавит дискомфорта сильный ветер
«Он будет плотным: 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. Ощущение будет совершенно некомфортное: температура около нулевой отметки – очень сложная температура, которую часто сравнивают субфебрильная температурой для человека (это около 37 градусов), потому что когда осадки падают, они то подмерзают, то подтаивают. Будет наблюдаться гололедица. В связи с этим возникнет опасная ситуация на дорогах. Также опасно будет находиться возле больших панелей или под баннерами», - заметил синоптик.
При этом, по его словам, из-за совокупности всех факторов в субботу в Москве будет создаваться впечатление, что температура в городе - примерно -7…-8 градусов.
«Кроме того будет происходить налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. К воскресенью же интенсивность осадков уменьшится. Температура ночью будет около 0 градусов, днем от +1 до+3, как и в субботу. В области – даже до +4. Будет также наблюдаться гололед», - отметил Вильфанд.
Он добавил, что понижение температуры произойдет уже в начале следующей недели.
«Изменение циркуляции и подготовка к понижению температуры будет уже в понедельник. В этот день температура и днем, и ночью будет ниже нуля: от 0 до минус 4 градусов.. А во вторник будет наблюдаться уже ее заметное понижение, а в тылу циклона – северный и северо-западный ветер. Ночью будет до -10 градусов, днем тоже отрицательные значения», - заключил Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в ряде регионов России.
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