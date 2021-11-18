Тишковец предупредил о мощном снегопаде в Центральной России

При этом в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. Причиной этому станет ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

Также ожидается мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом. Выпадет до 25% от месячной нормы. Ожидается порывистый ветер до 18-23 м/с.

