Тишковец предупредил о мощном снегопаде в Центральной России

20 ноября в Центральной России резко упадет атмосферное давление до рекордных значений (716 мм рт.ст.), сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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При этом в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. Причиной этому станет ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

Также ожидается мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом. Выпадет до 25% от месячной нормы. Ожидается порывистый ветер до 18-23 м/с.

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ФОТО: facebook.com/meteofob
ТЕГИ:ПогодаЕвгений Тишковец
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