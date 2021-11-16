С пятницы Москву накроет облачность и мокрый снег
Территорию московского региона в четверг, пятницу и в выходные накроет облачность и мокрый снег. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
По данным специалиста, в пятницу и субботу город накроет глубокий атлантический циклон. Ясное небо будет закрыто облаками, местами начнутся небольшие осадки в виде мокрого снега. При этом настоящих сугробов в столице можно не ждать.
«Действительно произойдёт смена процесса: могут начаться осадки с дождём, потом с мокрым снегом, то есть возможен целый комплекс осадков в разной фазе», – отметила Позднякова. По ее словам, количество снега достигнет 10 см, однако снежный покров из-за положительной температуры не успеет сформироваться: снег будет таять при падении на влажную землю, передает слова синоптика «Радио 1».
Снег сначала выпадет в северо-западных районах Московской области, а именно в Истринском, Волоколамском и Клинском районах. Также в регионе ожидаются значительные перепады атмосферного давления.
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