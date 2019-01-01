Неплательщиков штрафов ГИБДД лишат части госуслуг
В Госдуме рассматривают возможность введения дополнительных мер давления на неплательщиков штрафов, среди которых ограничение доступа должникам к госуслугам. Об этом газете «Известия» рассказал первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Издание отмечает, что речь идет об обмене документов, получении справок, а также других услугах, не связанных со здоровьем людей и интересами третьих лиц.
Депутат Лысаков пояснил, что ограничительные меры к неплательщикам с долгами по штрафам выше 10 тысяч рублей показали свою эффективность. Так, например, им могут ограничить выезд за рубеж управление транспортом, сообщает Ura.ru.
Добавим, что по данным Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, в 2019 году на 20 процентов увеличилось число постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Ранее стало известно о планах российского правительства ввести штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной трассе. По словам председателя общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктора Похмелкина в эфире НСН, правительству всегда выгоднее обложить население новыми поборами, чем продумать систему контроля для недопущения неплательщиков.
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