Общество

Неплательщиков штрафов ГИБДД лишат части госуслуг

12 июля09:07

В Госдуме рассматривают возможность введения дополнительных мер давления на неплательщиков штрафов, среди которых ограничение доступа должникам к госуслугам. Об этом газете «Известия» рассказал первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Издание отмечает, что речь идет об обмене документов, получении справок, а также других услугах, не связанных со здоровьем людей и интересами третьих лиц.

Депутат Лысаков пояснил, что ограничительные меры к неплательщикам с долгами по штрафам выше 10 тысяч рублей показали свою эффективность. Так, например, им могут ограничить выезд за рубеж управление транспортом, сообщает Ura.ru.

Расширение полномочий ГИБДД: при чем здесь безопасность?

Добавим, что по данным Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, в 2019 году на 20 процентов увеличилось число постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.

Ранее стало известно о планах российского правительства ввести штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной трассе. По словам председателя общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктора Похмелкина в эфире НСН, правительству всегда выгоднее обложить население новыми поборами, чем продумать систему контроля для недопущения неплательщиков.

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ТЕГИ:ГосуслугиВячеслав ЛысаковШтрафы Гибдд