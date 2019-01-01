Неплательщиков штрафов ГИБДД лишат части госуслуг

В Госдуме рассматривают возможность введения дополнительных мер давления на неплательщиков штрафов, среди которых ограничение доступа должникам к госуслугам. Об этом газете «Известия» рассказал первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Издание отмечает, что речь идет об обмене документов, получении справок, а также других услугах, не связанных со здоровьем людей и интересами третьих лиц.

Депутат Лысаков пояснил, что ограничительные меры к неплательщикам с долгами по штрафам выше 10 тысяч рублей показали свою эффективность. Так, например, им могут ограничить выезд за рубеж управление транспортом, сообщает Ura.ru.