«Автомобилисты России» предупредили о новых поборах на дорогах
Глава «Движения автомобилистов России» в эфире НСН назвал юридически сомнительной идею о штрафах за бесплатный проезд по платным трассам.
Российское правительство намерено ввести штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной трассе. Сумма взыскания может составить до 2,5 тысячи рублей, пишет «Парламентская газета». Необходимость нового штрафа возникла в связи с намерением использовать систему «свободный поток» с постоплатой. Она позволит разгрузить платные дороги, так как водителям не придётся останавливаться в пунктах оплаты. Отмечается, что само строительство пунктов дорого обходится государственному бюджету,
По словам председателя общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктора Похмелкина в эфире НСН, правительству всегда выгоднее обложить население новыми поборами, чем продумать систему контроля для недопущения неплательщиков (слушайте аудио).
«Правительству, конечно, выгоднее обложить новыми штрафами, это сейчас делается сплошь и рядом, вводятся все новые и новые поборы, и собственно говоря, ничего нового здесь нет. Безусловно, можно придумать систему защиты от бесплатного проезда. Я видел, как это делается, когда просто ныряют следом за заплатившим под шлагбаум. [Можно было бы] сделать интервалы какие-то между машинами, но выгоднее брать деньги», — отметил он.
Эксперт также указал на сомнительное юридическое подспорье инициативы о штрафах для неплательщиков, пользующихся платными дорогами.
«С юридической точки зрения это очень сомнительно — административный штраф за неоплату обязательства по существу гражданско-правового характера. Когда я выбираю проезд по платной дороге, я фактически этим самым заключаю договор с владельцем этой дороги и обязуюсь оплатить этот проезд. Неоплата должна предусматривать гражданско-правовые санкции, а не административные, как это сейчас нам навязывают. Но правовые принципы давно уже попраны нашим правительством, и это не первый случай, когда происходит отступление от того, что должно носить правовой характер. В общем ничего удивительного. Я думаю, что автомобилистам и всем гражданам надо готовиться к новым поборам. Последствия кризиса правительство собирается [уладить] не за счет крупного капитала, не за счет олигархов, а за счет основной части населения», — заметил собеседник НСН.
Напомним, ранее Госавтоинспекция заявила о планах лишить злостных нарушителей правил дорожного движения права пользоваться каршерингом.
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