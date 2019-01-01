«Автомобилисты России» предупредили о новых поборах на дорогах

Российское правительство намерено ввести штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной трассе. Сумма взыскания может составить до 2,5 тысячи рублей, пишет «Парламентская газета». Необходимость нового штрафа возникла в связи с намерением использовать систему «свободный поток» с постоплатой. Она позволит разгрузить платные дороги, так как водителям не придётся останавливаться в пунктах оплаты. Отмечается, что само строительство пунктов дорого обходится государственному бюджету,

По словам председателя общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктора Похмелкина в эфире НСН, правительству всегда выгоднее обложить население новыми поборами, чем продумать систему контроля для недопущения неплательщиков (слушайте аудио).

«Правительству, конечно, выгоднее обложить новыми штрафами, это сейчас делается сплошь и рядом, вводятся все новые и новые поборы, и собственно говоря, ничего нового здесь нет. Безусловно, можно придумать систему защиты от бесплатного проезда. Я видел, как это делается, когда просто ныряют следом за заплатившим под шлагбаум. [Можно было бы] сделать интервалы какие-то между машинами, но выгоднее брать деньги», — отметил он.