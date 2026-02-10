Первенство «VK видео» по охватам не означает, что люди выбирают его как видеохостинг №1, просто платформа грамотно встроена во всю экосистему VK, и часто просмотры там неосознанные. Об этом НСН рассказала президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

Видеосервис «VK видео» стал самым популярным видеохостингом по охвату аудитории в России по итогам января 2026 года, следует из данных Mediascope в январе, пишет ТАСС. Так, количество его ежедневных пользователей составило 42,2 млн человек против 41,1 млн человек в декабре 2025 года. В свою очередь у YouTube - это 22 млн человек против 21,9 млн человек, а у Rutube - 8,3 млн человек против 8,5 млн человек. Берек объяснила, о чем говорит первенство VK видео по охватам.

«Люди чаще сталкиваются с «VK видео», чем идут туда специально, так как видеоплатформа встроена во всю экосистему VK – это и лента, и клипы, и сообщества, и рекомендации. Ты можешь зайти просто полистать ленту, а видео само начинает воспроизводиться. Отсюда и высокая цифра месячной аудитории. Но важно понимать, что охват — это не равно глубокий просмотр. Это не значит, что люди чаще смотрят фильмы или длинные ролики именно там и выбирают его, как видеохостинг №1. Это значит, что «VK видео» — очень сильная платформа первого касания, видео органично встроено в повседневный пользовательский сценарий», - отметил она.

При этом Берек подчеркнула, что не стоит сравнивать Rutube с «VK видео», так как первая платформа не является соцсетью и выполняет другие задачи.