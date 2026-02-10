Неосознанный выбор: О чем говорит первенство «VK видео» по охватам
Ольга Берек раскрыла НСН, что «VK видео» первый по касаниям и просмотру коротких клипов, Rutube используют, как замену стримингам, а YouTube выигрывает по времени просмотра и вовлеченности.
Первенство «VK видео» по охватам не означает, что люди выбирают его как видеохостинг №1, просто платформа грамотно встроена во всю экосистему VK, и часто просмотры там неосознанные. Об этом НСН рассказала президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
Видеосервис «VK видео» стал самым популярным видеохостингом по охвату аудитории в России по итогам января 2026 года, следует из данных Mediascope в январе, пишет ТАСС. Так, количество его ежедневных пользователей составило 42,2 млн человек против 41,1 млн человек в декабре 2025 года. В свою очередь у YouTube - это 22 млн человек против 21,9 млн человек, а у Rutube - 8,3 млн человек против 8,5 млн человек. Берек объяснила, о чем говорит первенство VK видео по охватам.
«Люди чаще сталкиваются с «VK видео», чем идут туда специально, так как видеоплатформа встроена во всю экосистему VK – это и лента, и клипы, и сообщества, и рекомендации. Ты можешь зайти просто полистать ленту, а видео само начинает воспроизводиться. Отсюда и высокая цифра месячной аудитории. Но важно понимать, что охват — это не равно глубокий просмотр. Это не значит, что люди чаще смотрят фильмы или длинные ролики именно там и выбирают его, как видеохостинг №1. Это значит, что «VK видео» — очень сильная платформа первого касания, видео органично встроено в повседневный пользовательский сценарий», - отметил она.
При этом Берек подчеркнула, что не стоит сравнивать Rutube с «VK видео», так как первая платформа не является соцсетью и выполняет другие задачи.
«У Rutube своя роль. Эта платформа плохо работает как соцсеть, но хорошо работает как ТВ-платформа. Как его чаще всего используют: включают на телевизоре, смотрят кино и сериалы, находят фильмы, которые пропали из онлайн-кинотеатров. Это сценарий не «полистать», а «включить вечером и смотреть». Поэтому Rutube реже открывают каждый день, но смотрят дольше за одну сессию и используют, как замену ТВ и стримингов. Отсюда и меньше ежедневных охватов», - уточнила она.
По словам Берек, несмотря на цифры, «VK видео» все еще не догоняет видеосервис YouTube, так как последний пользователи выбирают осознанно.
«По просмотрам и глубине «VK видео» пока не догнал и не догоняет YouTube. YouTube — это платформа осознанного выбора, когда человек идёт смотреть конкретное видео, выбирает автора. «VK видео» – это короткие форматы, клипы и быстрый контент. YouTube выигрывает по времени просмотра, вовлечённости, привычке “смотреть именно там”», - подытожила она.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) рассказал НСН, что от нового метода подсчета просмотров в «VK Видео» пострадают простые блогеры, которые работают без контрактов с видеохостингом.
