Сенатор Карасин назвал союзниками РФ национальные интересы и здравый смысл
Союзниками России являются прежде всего национальные интересы и здравый смысл. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью NEWS.ru.
Как отметил сенатор, Москва ориентируется на развитие отношений с глобальным большинством.
«К нему относятся Латинская Америка, Африка, Средний и Дальний Восток, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии — это наши партнеры. Они понимают, что Европа и весь западный мир, к сожалению, включились в систему тотальной конфронтации с Россией», - заявил Карасин.
Он предположил, что конфликт задумывался «не вчера», а над нынешней ситуацией на Украине работали многие службы в Европе и НАТО. Они пытались сделать из Украины «оплот стратегического наступления» на РФ, добились своего и продолжают такие действия.
Ранее президент России Владимир Путин назвал лидера Китая Си Цзиньпина своим надежным другом и стабильном партнером и союзником РФ.
