Гитарист Radiohead потребовал убрать его музыку из фильма о Мелании Трамп

Гринвуду и Андерсону стало известно, что в фильме Мелания использовали музыку из картины «Призрачная нить».

«Хотя Джонни Гринвуд не является правообладателем музыки [из фильма], компания Universal не проконсультировалась с Джонни по поводу использования ее третьими лицами, что является нарушением его авторского соглашения», - говорится в заявлении музыканта и режиссера.

Они потребовали убрать произведение из фильма о первой леди.

Драма «Призрачная нить» была снята Андерсоном в 2017 году, главные роли в ней сыграли Дэниел Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс. Гринвуд является композитором картины.

