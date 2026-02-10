Гитарист Radiohead потребовал убрать его музыку из фильма о Мелании Трамп
Гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссер Пол Томас Андерсон потребовали убрать музыку исполнителя из фильма Бретта Ратнера «Мелания» про первую леди США Меланию Трамп. Об этом пишет журнал Variety.
Гринвуду и Андерсону стало известно, что в фильме Мелания использовали музыку из картины «Призрачная нить».
«Хотя Джонни Гринвуд не является правообладателем музыки [из фильма], компания Universal не проконсультировалась с Джонни по поводу использования ее третьими лицами, что является нарушением его авторского соглашения», - говорится в заявлении музыканта и режиссера.
Они потребовали убрать произведение из фильма о первой леди.
Драма «Призрачная нить» была снята Андерсоном в 2017 году, главные роли в ней сыграли Дэниел Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс. Гринвуд является композитором картины.
