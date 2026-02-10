Гитарист Radiohead потребовал убрать его музыку из фильма о Мелании Трамп

Гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссер Пол Томас Андерсон потребовали убрать музыку исполнителя из фильма Бретта Ратнера «Мелания» про первую леди США Меланию Трамп. Об этом пишет журнал Variety.

Автор хита из фильма «Бестолковые» погибла при пожаре в США

Гринвуду и Андерсону стало известно, что в фильме Мелания использовали музыку из картины «Призрачная нить».

«Хотя Джонни Гринвуд не является правообладателем музыки [из фильма], компания Universal не проконсультировалась с Джонни по поводу использования ее третьими лицами, что является нарушением его авторского соглашения», - говорится в заявлении музыканта и режиссера.

Они потребовали убрать произведение из фильма о первой леди.

Драма «Призрачная нить» была снята Андерсоном в 2017 году, главные роли в ней сыграли Дэниел Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс. Гринвуд является композитором картины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Меланья ТрампМузыкаКино

Горячие новости

Все новости

партнеры