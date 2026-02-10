В Бурятии самолет Ан-24 совершил экстренную посадку
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, воздушное судно выполняло санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо. Экипаж Ан-24 сообщил об отключении одного двигателя самолета, пишет RT.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13.45 (08.45 мск)», - указала прокуратура.
Как рассказали РИА Новости в ведомстве, пострадавших при экстренной посадке Ан-24 нет.
Ранее самолет, выполнявший рейс Дубай — Москва, вернулся в аэропорт вылет по техническим причинам.

