«Сегодня квартиры для сдачи в аренду покупают не для получения дохода, а для стабильности. Покупатель фиксирует стоимость, при этом цена растет постоянно, если берем, например, московскую недвижимость. Капитализация объекта растет, поэтому доходность в итоге получаем не за счет аренды, так как там низкий процент получения прибыли, а за счет роста стоимости. Поэтому это больше инструмент надежности, человек спокоен, знает, что у него есть недвижимость, знает, что стоимость растет ежегодно. И при этом бонус еще – арендная плата», - рассказала она.

Писанкова также рассказала, как эта схема работает в регионах.

«Такая схема возможна во всех регионах, убыточной практики точно не будет. В Москве и Питере арендная доходность ниже, чем в регионах. При стоимости квартиры в 15 миллионов, мы будем получать примерно 70-75 тысяч рублей в месяц. То есть это примерно 5% годовых. Но за счет того, что есть и рост стоимости самой квартиры, эта доходность выше – еще 10%. Если берем регионы поменьше, там доходность с аренды выше – примерно 8-10% годовых, но рост самой стоимости недвижимости меньше. Поэтому все зависит от того, какой суммой располагает человек», - объяснила собеседница НСН.

Россияне практически перестали рассматривать недвижимость как инструмент для инвестиций, сегодня на этом рынке выжила только «вторичка», заявил НСН член Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

