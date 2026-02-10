Буцкая объяснила, почему нельзя публиковать фото и видео при ЧП в школах
Татьяна Буцкая в эфире НСН призвала СМИ не публиковать видео и фото с места ЧП при участии подростков.
Человек, который совершил преступление, по факту становится героем для подростков из-за их особенного восприятия мира, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Важно сказать, что нельзя публиковать видео, прямые эфиры с места событий при таких ситуациях. СМИ также не должны распространять эти видео. Дети не всегда правильно реагируют на эти видео и фото с места событий. Даже размытые фотографии не должны быть выложены. Человек, который совершил преступление, по факту становится героем, у подростков особенный возраст, буйство гормонов. Они находят себе именно такого «героя». Поэтому я призываю СМИ к самоконтролю, думайте, что вы делаете. Очень хочется лайков и подписчиков, но для кого-то это жизнь ребенка и не одного», - рассказала она.
При ЧП в школах охранная организация и сам охранник будут нести ответственность, хотя выявить нападение внутри школы очень сложно, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.
