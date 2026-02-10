Во Владивостоке около 50 тысяч горожан остались без света после пожара на ТЭЦ
Подстанцию «Северная» во Владивостоке отключили на фоне пожара, без электричества остались 48 тысяч жителей. Об этом пишет портал VL.ru.
По его данным, авария на объединенной котельной «Северная» произошла днем 10 февраля. Как сообщали очевидцы, на объекте загорелись и начали взрываться трансформаторы. Без электроэнергии остались более 300 домов в районе Вторая Речка, кроме того, не работали светофоры, отключились вода и отопление.
Прибывшие на подстанцию пожарные обнаружили, что горели кабели и трансформаторное масло. Огонь ликвидировали на площади 60 квадратных метров, никто не пострадал.
Как отмечает портал, электроснабжение после аварии уже восстановлено, оперативные службы завершили подключение потребителей. Причины произошедшего устанавливаются.
В начале февраля более 28 тысяч жителей и семь образовательных учреждений во Владивостоке остались без электричества из-за аварии.
