«Испуг или инвалидность»: Адвокат Трунов о компенсациях жертвам отравления в Москве
Взыскать большие суммы с небольших фирм с микроскопическим капиталом будет непросто, сказал в эфире НСН Игорь Трунов.
Пострадавшие от массового пищевого отравления в Москве смогут получить серьезные компенсации, если пролежат в больнице больше 21 дня, потеряют трудоспособность или станут инвалидами, объяснил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» в выходные приостановил работу после массовой госпитализации его клиентов с подозрением на ботулизм. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли два салата. В ведомстве опровергли версию о массовой вспышке, отметив, что в больницах лишь несколько человек с подозрением на ботулизм, однако Telegram-каналы утверждают, что таковых более ста.
«Многое зависит от последствий, в том числе, имеет значение время госпитализации. Если человек провел в больнице больше 21 дня, это квалифицируется, как средняя тяжесть вреда здоровью со всеми вытекающими. Если средняя тяжесть, это уже серьезные суммы. Однако здесь есть вопрос. Как правило, этим занимаются небольшие фирмы, у которых микроскопический уставной капитал. Иск подать можно, но не очень понятно, что можно выиграть, когда уставной капитал несколько десятков тысяч рублей, а потерпевших сто человек? Здесь нужно перемещать уголовную и материальную ответственность на тех, кто, кто владел и руководил этими фирмами», - сказал Трунов.
Он также отметил, что судебные иски не могут быть унифицированы.
«Эта ситуация не может быть унифицирована. Если человек заболел и пролежал 21 день в больнице, вопрос: какая у него была зарплата, какова упущенная выгода? Например, если он владел предприятием, а без его руководства оно встало и понесло серьезные убытки. Здесь очень много зависит и от того, кто насколько сильно пострадал. Одно дело, если он отравился, отделался испугом, и все прошло за два дня, - это незначительный моральный вред и сумма незначительная. Другое дело, если он вышел из больницы инвалидом и утратил трудоспособность», - заключил собеседник НСН.
По словам Трунова, экспертиза покажет, на каком этапе произошел сбой, а пока рано говорить об ответственности производителей продуктов или сервиса доставки еды.
По данным Роспотребнадзора, пострадавшие от отравления в Москве ели салат лобио изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и салат с тунцом, фасолью и яблоками изготовителя ООО «Гастропорт», отмечает «Радиоточка НСН».
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