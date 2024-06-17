«Испуг или инвалидность»: Адвокат Трунов о компенсациях жертвам отравления в Москве

Пострадавшие от массового пищевого отравления в Москве смогут получить серьезные компенсации, если пролежат в больнице больше 21 дня, потеряют трудоспособность или станут инвалидами, объяснил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» в выходные приостановил работу после массовой госпитализации его клиентов с подозрением на ботулизм. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли два салата. В ведомстве опровергли версию о массовой вспышке, отметив, что в больницах лишь несколько человек с подозрением на ботулизм, однако Telegram-каналы утверждают, что таковых более ста.