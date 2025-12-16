«Мне сложно сказать, как он это организовывает, я с ним не сотрудничаю. Уверен, что он не может сам что-то организовывать. Это абсолютно неприемлемо, какая-то странная история. Я не был организатором его мероприятий, мы с ним сотрудничали по другим вопросам. Мы с ним не общаемся, видимся на разных мероприятиях, он активный парень, участвует в бизнес-клубах и так далее. Я с ним сотрудничал по линии блогеров. Он может попасть в Госдуму, если кто-то из других депутатов закажет ему пропуск. С нами он не работает, мы ему не закажем», - сказал он.

28 ноября ассоциация провела круглый стол по предпринимательству, в декабре планируют по здравоохранению, в январе – по психологии. Авксентьева пообещала обратиться в комитет Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности. «50 000 за то, чтобы помолчать за думским столом и сделать селфи на фоне думских елок – такого полета мысли наш парламент еще не видел!», - написала она.

Глава думской комиссии по регламенту Виктор Пинский отказался от оперативного комментария НСН, пояснив, что «не дает комментарии по телефону».

В информационной справке о Никите Лобанове на сайте WEA все еще сказано, что он является помощником депутата Госдумы Свинцова. Также он якобы отмечен благодарственными письмами от еще нескольких депутатов, включая Адама Делимханова.

