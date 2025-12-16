Депутат Свинцов открестился от «продажи» круглых столов в Госдуме
Андрей Свинцов заявил НСН, что давно не общается с бывшим помощником Никитой Лобановым, которого обвиняют в организации платных круглых столов в Госдуме.
Попасть с Госдуму можно, если кто-то из депутатов оформит пропуск, заявил НСН член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, комментируя резонансный случай с участием его бывшего помощника.
Ассоциация World Entrepreneurs Alliance (WEA) организует круглые столы в Госдуме, участие в которых можно купить за 35-70 тысяч рублей, сообщила в Telegram-канале депутат ГД Сардана Авксентьева. Организатором выступает президент WEA Никита Лобанов, называющий себя помощником депутата Андрея Свинцова. Свинцов же сказал, что Лобанов с должности помощника «давно уволен», поскольку «никак не был задействован в работе».
«Мне сложно сказать, как он это организовывает, я с ним не сотрудничаю. Уверен, что он не может сам что-то организовывать. Это абсолютно неприемлемо, какая-то странная история. Я не был организатором его мероприятий, мы с ним сотрудничали по другим вопросам. Мы с ним не общаемся, видимся на разных мероприятиях, он активный парень, участвует в бизнес-клубах и так далее. Я с ним сотрудничал по линии блогеров. Он может попасть в Госдуму, если кто-то из других депутатов закажет ему пропуск. С нами он не работает, мы ему не закажем», - сказал он.
28 ноября ассоциация провела круглый стол по предпринимательству, в декабре планируют по здравоохранению, в январе – по психологии. Авксентьева пообещала обратиться в комитет Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности. «50 000 за то, чтобы помолчать за думским столом и сделать селфи на фоне думских елок – такого полета мысли наш парламент еще не видел!», - написала она.
Глава думской комиссии по регламенту Виктор Пинский отказался от оперативного комментария НСН, пояснив, что «не дает комментарии по телефону».
В информационной справке о Никите Лобанове на сайте WEA все еще сказано, что он является помощником депутата Госдумы Свинцова. Также он якобы отмечен благодарственными письмами от еще нескольких депутатов, включая Адама Делимханова.
