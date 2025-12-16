«Выплачивать пособие будут только при взносах на протяжении шести месяцев в Социальный фонд. Взносы составляют 3,84% от страховых сумм. Страховые суммы на выбор – 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Стажевая группа учитывает, если раньше самозанятый где-то работал еще. От шести месяцев до пяти лет – это 60% от страховой суммы, от пяти до восьми лет – 80%, от восьми лет – 100%. Размер пособия зависит не от среднего дневного заработка, а от страховой суммы, которую самозанятый выбрал. Например, если человек будет болеть месяц и у него стажевая 100%, ему заплатят 50 тысяч. Если будет болеть еще, тоже заплатят, но после этого ему пересчитают размер взносов. От 10 до 30% может быть увеличение или уменьшение. Уменьшение, это если человек не брал больничный. Самозанятый получает больничный лист, все это поступает в электронном виде, затем он получает выплаты», - рассказала она.

Она пояснила, что это делается для граждан, которые больше нигде не работают, чтобы они могли иметь подушку безопасности.

«Этот закон никак не приравнивает самозанятых к наемным работникам. Самозанятость – это не форма занятости, это особый налоговый режим. Но на сегодняшний день почти 7 миллионов самозанятых из 15 миллионов больше нигде не трудоустроены. Получается, что эти граждане не могут обеспечить себе финансовую подушку безопасности в случае болезни. У нас проводится эксперимент, в рамках которого 550 тысяч самозанятых заключили договор по формированию пенсионных накоплений в Социальный фонд России. Было принято решение дать возможность формировать и пособия по временной недееспособности», - пояснила депутат.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России зафикирован резкий рост числа «ложных» самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

