Председатель правления банка «Саратов» погиб в автокатастрофе
16 декабря 202509:45
Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на сайте организации.
«ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря... трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления», - говорится в публикации.
В беседе с РИА Новости представитель банка уточнила, что Кисель погиб в автокатастрофе.
Ранее глава подмосковного Реутова Филипп Науменко умер после черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП в Нижнем Новгороде, напоминает РЕН ТВ. Чиновнику было 39 лет.
