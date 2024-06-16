В Москве следователи провели обыски после случаев отравления консервами

В Москве следователи провели обыски на территории, которая прилегает к складским помещениям, после случаев отравлений консервами. Об этом сообщает Telegram-канал столичного главка СК РФ.

Отмечается, что обыски проводились и в местах реализации продукции. Следователи совместно с Роспотребнадзором также изучили служебную документацию организаций, производивших и поставлявших фигурирующую продукцию.

По данным источника, потерпевшими признаны 10 человек. Известно, что в результате отравления содержимым консервов изготовителей «Локалкитчен» и «Гастропорт» они попали в больницы с ботулизмом. В связи с этим СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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В ведомстве рассказали, что во время осмотра прилегающей к складским помещениям территории была обнаружена продукция, от которой работники организации пытались избавиться. К тому же в ходе следственных мероприятий были изъяты документы, электронные носители и техника.

Ботулизм – это острое токсико-инфекционное заболевание, которое связано с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин Clostridium botulinum, и самих возбудителей. Для него характерны такие симптомы, как развитие парезов и параличей мускулатуры.

Ранее «Известия» сообщили, что Роспотребнадзор приостановил оборот продукции после случаев ботулизма в Москве.


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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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