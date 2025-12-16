Над Ленинградской областью сбили шесть БПЛА
16 декабря 202509:58
Шесть беспилотников ликвидировали в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Как отметил губернатор, предварительно, дрон уничтожили над Киришским районом региона. Позднее Дрозденко сообщил, что в ходе отражения воздушной опасности в области сбили шесть БПЛА.
«По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», - написал глава области в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 16 декабря над территорией России уничтожили 83 дрона ВСУ.
