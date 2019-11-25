Ненормальное общество. Закону Жириновского о самообороне предрекли крах
Глава московского профсоюза полиции признал в эфире НСН, что закон о самообороне, предложенный лидером ЛДПР, логичен, но вряд ли может быть реализован в России.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект, который предоставит россиянам возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи.
Документ предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил НСН, что в целом идея хорошая, но в отсутствие технических средств у полицейских, реализовать в России на практике идею Жириновского не получится.
«В нашей стране это невозможно в настоящее время. Например, я пригласил в гости человека и застрелил его. Докажите, что он на меня не нападал в моей квартире. У нас нормальные законы, но у нас они могут исполняться в совершенно противоположную сторону. Избавиться от этого можно единственным способом – судом присяжных. Тогда начнут разбираться, что же на самом деле произошло! Сейчас никто разбираться не будут. Меня, скорее всего, просто посадят… При нашем правосудии применять такие законы опасно, в том числе и этот», - предположил Пашкин.
В пояснительной записке к законопроекту, Владимир Жириновский привел в пример американское законодательство США, где действует норма «Мой дом — моя крепость». Если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом — он должен понимать, что его могут убить.
«Работники МУРа пошли задерживать рецидивиста в общежитии, он с ножом на них кидался. Ему прострелили ногу, но он нашел 10 свидетелей, которые заявили, что тот шел сдаваться, а его ранили…И в итоге все трое сотрудников МУРа сели в тюрьму»
Как пишут «Известия», в «Единой России» заявили о готовности внимательно изучить документ, в «Справедливой России» его могут и поддержать. Однозначно выступили против только представители КПРФ, которые не хотят, чтобы «Россия копировала американские законы».
«Если были бы аудио или видеодоказательства, что в вашу квартиру вломились, были зафиксированы побои от человека, который в тебе вломился... А если на улице происходит драка? Кто тут прав, кто виноват? При нашем правосудии, при технической оснащенности, когда должны быть у всех сотрудников непрерывно работающие камеры, диктофоны, применять такие законы опасны. Хотя в целом такие законы в нормальном обществе нормально, но у нас общество ненормальное», - резюмировал Пашкин.
Добавим, по результатам совместного исследования «Новой газеты» и «Медиазоны», в России четыре из пяти женщин, осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), в действительности защищались от домашнего насилия.
В стране на слуху несколько резонансных дел, когда в тюрьму отправлялись пострадавшие, люди, которые по заключения суда, превысили самооборону.
Самое резонансное на данный момент - это дело сестёр Хачатурян, когда Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.
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