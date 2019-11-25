Ненормальное общество. Закону Жириновского о самообороне предрекли крах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект, который предоставит россиянам возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи.

Документ предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил НСН, что в целом идея хорошая, но в отсутствие технических средств у полицейских, реализовать в России на практике идею Жириновского не получится.

«В нашей стране это невозможно в настоящее время. Например, я пригласил в гости человека и застрелил его. Докажите, что он на меня не нападал в моей квартире. У нас нормальные законы, но у нас они могут исполняться в совершенно противоположную сторону. Избавиться от этого можно единственным способом – судом присяжных. Тогда начнут разбираться, что же на самом деле произошло! Сейчас никто разбираться не будут. Меня, скорее всего, просто посадят… При нашем правосудии применять такие законы опасно, в том числе и этот», - предположил Пашкин.

В пояснительной записке к законопроекту, Владимир Жириновский привел в пример американское законодательство США, где действует норма «Мой дом — моя крепость». Если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом — он должен понимать, что его могут убить.