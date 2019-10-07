СМИ: Племянник убитого дочерьми Хачатуряна знал об избиении девушек
Племянник убитого в Москве Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян знал об избиении дочерей отцом, пишет сайт KP.Ru. Такие выводы издание делает из переписки Арсена с одной из сестёр, Ангелиной.
Переписка, которая оказалась в распоряжении издания, датируется 2 марта 2018 года. Девушка отправила фото себя с окровавленной головой своей родственнице, по цепочке оно дошло до племянника отца. Он расспросил девушку о происшествии и узнал, что такое не редкость в доме сестёр Хачатурян. В переписке Ангелина рассказала, что отец ударил её ключами. «Каждый день [бьёт]. Не было дня, чтобы он спокойно себя вел», — написала девушка в ответ на вопрос, часто ли такое происходит.
«Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он — чёрт», — ответил на это Арсен.
Добавим, переписка приобщена к уголовному делу. Ранее Арсен Хачатурян давал показания следствию, в которых утверждал, что покойный Михаил Хачатурян был заботливым отцом. Адвокаты сестёр уверенны, что родственники покойного намеренно затягивают процесс.
Напомним, дело сестёр Хачатурян возникло в июле 2018 года, когда Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. 14 июня 2019 года суд вынес сёстрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитных, так как они действовали в рамках самообороны. В ходе экспертизы на этапе предварительного следствия младшая сестра Хачатурян была признана невменяемой на момент убийства.
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