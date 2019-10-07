СМИ: Племянник убитого дочерьми Хачатуряна знал об избиении девушек

Племянник убитого в Москве Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян знал об избиении дочерей отцом, пишет сайт KP.Ru. Такие выводы издание делает из переписки Арсена с одной из сестёр, Ангелиной.

Переписка, которая оказалась в распоряжении издания, датируется 2 марта 2018 года. Девушка отправила фото себя с окровавленной головой своей родственнице, по цепочке оно дошло до племянника отца. Он расспросил девушку о происшествии и узнал, что такое не редкость в доме сестёр Хачатурян. В переписке Ангелина рассказала, что отец ударил её ключами. «Каждый день [бьёт]. Не было дня, чтобы он спокойно себя вел», — написала девушка в ответ на вопрос, часто ли такое происходит.

«Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он — чёрт», — ответил на это Арсен.