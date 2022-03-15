Немецкая компания Bayer продолжит производить лекарства в России

Немецкая компания Bayer продолжит поставлять в России лекарственные средства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается также, что будут сохранены партнерства по производству лекарств в России.

В компании отметили, что делают все возможное для обеспечения непрерывности поставок препаратов в Россию.