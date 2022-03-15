Немецкая компания Bayer продолжит производить лекарства в России
Немецкая компания Bayer продолжит поставлять в России лекарственные средства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Сообщается также, что будут сохранены партнерства по производству лекарств в России.
В компании отметили, что делают все возможное для обеспечения непрерывности поставок препаратов в Россию.
При этом компания приостанавливает рекламную деятельность и инвестиционные проекты на территорию РФ и Белоруссии.
На сегодняшний день закупать лекарства впрок нет необходимости, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
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