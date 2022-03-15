«Средний чек вырос в пять раз»: Россиянам посоветовали не закупаться лекарствами впрок

На сегодняшний день закупать лекарства впрок нет необходимости, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Средний чек в Москве вырос приблизительно в пять раз. Это значит, что количество покупателей не увеличилось, а покупать стали в пять раз больше, чем покупали до 24 февраля. Сразу хочу сказать, что не советую это делать, потому что вы деньги выбрасываете на ветер, так как лекарства имеют ограниченный срок годности», - отметил он.

По его словам, подобная ситуация была в начале пандемии, когда покупатели приобретали лекарства впрок, боясь дефицита, но необходимые лекарства в итоге не исчезли с прилавков.

Ранее крупнейшие мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России и осуществлять поставки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. В ведомстве добавили, что лекарственное обеспечение граждан является главным направлением и находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.



