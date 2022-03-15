«Средний чек вырос в пять раз»: Россиянам посоветовали не закупаться лекарствами впрок
Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев напомнил о сроке годности препаратов.
На сегодняшний день закупать лекарства впрок нет необходимости, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Средний чек в Москве вырос приблизительно в пять раз. Это значит, что количество покупателей не увеличилось, а покупать стали в пять раз больше, чем покупали до 24 февраля. Сразу хочу сказать, что не советую это делать, потому что вы деньги выбрасываете на ветер, так как лекарства имеют ограниченный срок годности», - отметил он.
По его словам, подобная ситуация была в начале пандемии, когда покупатели приобретали лекарства впрок, боясь дефицита, но необходимые лекарства в итоге не исчезли с прилавков.
Ранее крупнейшие мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России и осуществлять поставки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. В ведомстве добавили, что лекарственное обеспечение граждан является главным направлением и находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Песков не согласился со словами Псаки о крушении российской экономики
- Прокурор просит дать Навальному 13 лет колонии
- Песков заявил, что обсуждать переговоры с Украиной ещё преждевременно
- Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала
- Биробиджан остался без теплоснабжения из-за коммунальной аварии
- Песков заявил о сохранении мер эпидбезопасности в отношении Путина
- В Киеве ввели комендантский час
- Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Украине
- В Совфеде предложили повысить россиянам пенсии на 20-30%
- Евросоюз ввёл новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru