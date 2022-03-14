Pfizer приостановит инвестиции в России
Американская фармацевтическая компания Pfizer приостановит запланированные инвестиции в России, но будет и дальше продолжать поставлять в страну медикаменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечается, что приостановка поставок лекарств в Россию являлась бы нарушением «основополагающего принципа приоритета пациентов».
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.
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