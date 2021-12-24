«Немедленно к психиатру!» Экс-адвокат Ефремова об иске петербуржца к Деду Морозу
Эльман Пашаев в беседе с НСН усомнился в адекватности истца, он назвал происходящее «маразмом».
После подачи иска к Деду Морозу о неисполнении желаний к петербургскому адвокату вряд ли кто-то обратится за помощью, заявил бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к акционерному обществу «Дед Мороз», в котором он обвиняет волшебника в неисполнении желаний вот уже 23 года, поступил в Великоустюгский районный суд. Мирзоев требует вручить ему 23 подарка, исполнить заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.
«У некоторых людей настолько крыша поехала, совсем не знают, как внимание к себе привлечь. Прежде чем назначить слушание по делу, его нужно было проверить у психиатра. Если он успешный такой юрист, откуда у него свободное время на занятие таким делом? Это не шутка и хайп – это маразм, по-другому назвать нельзя. Я все понимаю, юрист учится каким-то образом зарабатывать деньги, но таким способом себя рекламировать, я не знаю, кто будет к нему обращаться. К психиатру его немедленно», - сказал Пашаев.
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза в суде. Глава государства напомнил, что волшебник дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам», а истцу он посоветовал скорректировать свое поведение.
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