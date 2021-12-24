«Немедленно к психиатру!» Экс-адвокат Ефремова об иске петербуржца к Деду Морозу

«У некоторых людей настолько крыша поехала, совсем не знают, как внимание к себе привлечь. Прежде чем назначить слушание по делу, его нужно было проверить у психиатра. Если он успешный такой юрист, откуда у него свободное время на занятие таким делом? Это не шутка и хайп – это маразм, по-другому назвать нельзя. Я все понимаю, юрист учится каким-то образом зарабатывать деньги, но таким способом себя рекламировать, я не знаю, кто будет к нему обращаться. К психиатру его немедленно», - сказал Пашаев.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза в суде. Глава государства напомнил, что волшебник дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам», а истцу он посоветовал скорректировать свое поведение.

